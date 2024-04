1 Der Herr der Regler: Sven „Samson“ Geiger an seinem Mischpult. Foto: privat

Der Waldenbucher Tontechniker Sven „Samson“ Geiger war schon mit den Scorpions, Nina Hagen oder Motörhead auf Tour – und demnächst mit Bülent Ceylan. In seiner Freizeit bedient er das Mischpult im Blauen Haus in Böblingen.











Ein Anblick, den man nicht so schnell vergisst: Motörhead-Gitarrist Phil Campbell steht – von einer Lederjacke abgesehen – vollkommen nackt an der Hotelrezeption und plaudert dort mit einem erstaunlich gelassenen Empfangsmitarbeiter. „Danach ist er seelenruhig in den Aufzug gestiegen und in sein Zimmer zurückgekehrt“, erinnert sich Sven „Samson“ Geiger. Es ist nur eine von unzähligen Anekdoten, die der Waldenbucher aus seinen bald vier Jahrzehnten als Tontechniker erzählen könnte.