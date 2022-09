1 Warum der Mann verletzt war, hat die Polizei noch nicht herausgefunden. Foto: Eibner/Fleig

Ein Mann mit schweren Gesichtsverletzungen soll sich am Donnerstagabend in Waldenbuch Einsatzkräften gegenüber aggressiv verhalten haben.















Am Donnerstag gegen 20.50 Uhr wurden mehrere Zeugen in der Straße „Auf dem Graben“ in Waldenbuch (Kreis Böblingen) auf einen 62-Jährigen aufmerksam, der stark blutend auf einer Sitzbank bei der Brücke über die Aich saß.

Gegenüber den Polizeibeamten soll sich der Mann von Anfang an sehr unkooperativ verhalten haben, wollte sich laut Polizei nicht helfen lassen und versuchte, wegzulaufen. Er soll aggressiv geworden sein und massiven Widerstand gegen die Einsatzkräfte geleistet haben. Aufgrund seiner schweren Gesichtsverletzungen musste er nach Angaben der Polizei unter Zwang in ein Krankenhaus gebracht werden.

Woher die Verletzungen stammen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich beim Polizeiposten Waldenbuch, Telefon 07157 / 52 69 90, zu melden.