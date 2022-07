20 Die Feuerwehr in Brandenburg kämpft weiter gegen einen großen Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster. Foto: dpa/Jan Woitas

Wald- und Feldbrände sind in diesem trockenen Sommer in weiten Teilen Europas nahezu an der Tagesordnung. Auch in Deutschland brennt es immer wieder. Wie ist die aktuelle Lage?















Link kopiert

Von der extremen Trockenheit begünstigte Waldbrände machen den Einsatzkräften in Brandenburg und Sachsen weiter zu schaffen.

Auf unserer Karte können Sie sehen, wo es in Brandeburg und Sachsen derzeit brennt:

Auch interessant: Wo ist die Waldbrandgefahr in Deutschland sehr hoch?

Wo brennt es in Brandenburg?

Rehfeld, Elbe-Elster

In Brandenburg ist eine Fläche bei Rehfeld im Süden des Bundeslandes betroffen, wo Feuerwehrleute versuchten, ein großes Feuer einzudämmen. Nach Angaben des Landkreises Elbe-Elster hat es sich auf einer Fläche von 800 Hektar ausgebreitet. Die Lage sei „sehr angespannt“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Der Brand sei noch nicht unter Kontrolle.

In Rehfeld war die Lage aufgrund starken Windes sehr unübersichtlich, betont der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase. Seinen Angaben zufolge brannte es im Wald zwischen Windrädern, mindestens eine Anlage stand innerhalb der Brandfläche. Für Dienstag seien unter anderem Hubschrauber der Bundeswehr angefordert worden.

Kölsa, Falkenberg

Besonders betroffen ist die Region Kölsa-Siedlung in der Stadt Falkenberg (Elster). Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen mit 152 Einsatzkräften vor Ort. Mehrere Einsatzkräfte wurden verletzt. Erste Bewohner der Kölsa-Siedlung in Falkenberg und von Rehfeld mussten bereits am Montag ihre Häuser verlassen.

Das Feuer hatte sich am Montag binnen kürzester Zeit ausgebreitet. Der Kreis stufte den Brand als Großschadenslage ein. Zudem brannte eine Ferkelzuchtanlage ab. Dabei verendeten viele Tiere. Die genaue Zahl war zunächst noch nicht klar.

Starke Winde fachen Brände weiter an

Im Kampf gegen die Flammen dürfte das Wetter am Dienstag keine große Hilfe sein. Zwar sei am Nachmittag lokal mit Schauern zu rechnen, doch es sei unklar, ob diese auch die betroffenen Waldgebiete in Brandenburg erreichen, erklärt eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Zudem werde nur ein geringer Niederschlag erwartet. Vor allem in Schauernähe sei mit Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern zu rechnen, die das Feuer weiter entfachen könnten.

Wo brennt es in Sachsen?

Sächsische Schweiz, Sebnitz, Bad Schandau

Im Nationalpark Sächsische Schweiz weitet sich ein Waldbrand aus, der im Tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochen war.

Für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau löste das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Montag eine Vorstufe zum Katastrophenalarm aus.

Waldbrandgefahr

Am Dienstagmorgen seien noch 136 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, so ein Sprecher des Landkreises. „Unser großes Problem ist der Wind.“ Dieser fache die Flammen immer wieder neu an.

Waldbrandgefahrenindex

Während am Montag in einigen Teilen Deutschlands – vor allem im Osten – noch höchste Waldbrandgefahr geherrscht hatte, sollte diese am Dienstag laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sinken.

Hier können Sie sich über die aktuelle Waldbrandgefahr in Deutschland informieren.

Gefahrenstufen

Der Waldbrand-Gefahrenindex gibt einen Überblick, wo in Deutschland die Waldbrandgefahr derzeit besonders hoch ist.