1 Die Frau überlebte den Angriff am Waihi Beach in Neuseeland nicht. Foto: imago images/Westend61/Fotofeeling

An einem beliebten Strand auf der Nordinsel Neuseelands soll es zu einem tödlichen Hai-Angriff gekommen sein. Eine Frau wurde schwer verletzt von der Polizei am Waihi Beach - aufgefunden – sie überlebte nicht.

Waihi Beach - Vor einem beliebten Strand in Neuseeland ist eine Frau mutmaßlich von einem Hai angegriffen und getötet worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde sie am frühen Abend zum Waihi Beach an der Ostküste der Nordinsel des Landes gerufen, weil eine Frau verletzt sei.

„Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sie von einem Hai angegriffen worden sein kann“, erklärte die Polizei. Die Frau sei wenig später noch am Strand ihren Verletzungen erlegen.

25 Tote durch Hai-Attacken

Waihi Beach wirbt für sich selbst als „einer der sichersten Surfstrände von Neuseeland“. Allerdings wurden vor der Küste immer mal wieder Haie gesichtet, darunter im vergangenen Februar ein 3,5 Meter langes Tier.

Sollten sich die ersten Erkenntnisse der Polizei bestätigen, dann wäre dies der 25. tödliche Hai-Angriff in der Geschichte Neuseelands. Zuletzt war vor sieben Jahren ein Mann in der Nähe von Auckland bei einer Attacke gestorben.