1 Die Diebe wurden laut Polizei höchstwahrscheinlich von dem Hund überrascht. (Symbolbild) Foto: dpa

Waiblingen - Unbekannte haben am Freitagabend, gegen 20 Uhr, versucht in ein Wohnhaus in der Geigeräckerstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) einzubrechen. Laut Polizei schafften sie es auch in die Wohnung. Die mutmaßlichen Diebe flüchteten aber wieder ohne Beute, da sie vermutlich vom Hund in der Wohnung gestört wurden.

Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151/82149 entgegen.