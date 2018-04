Waiblingen Großeinsatz an Asylunterkunft

Von red/pol 08. April 2018 - 10:17 Uhr

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr ist es am frühen Sonntagmorgen an einer Asylunterkunft in Waiblingen gekommen. Zuvor war ein Notruf wegen Feuers eingegangen.





Waiblingen - Am Sonntagmorgen brach in der Küche der Asylunterkunft in der Inneren Weidach ein Brand aus. Der Notruf ging bei der Polizei um 05.42 Uhr ein. Brandauslöser war mutmaßlich ein Kleidungsstück welches absichtlich in Brand gesetzt wurde. Der Kriminaldauerdienst hat Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen, die derzeit noch andauern.

Verletzt wurde niemand. An der Küche entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr Waiblingen war mit sechs Fahrzeugen und 35 Mann, der Rettungsdienst mit zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt vor Ort. Auch die DRK-Bereitschaft aus Waiblingen war mit 15 Mann im Einsatz.