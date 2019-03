Die Abstimmung fiel denkbar knapp aus: mit nur fünf Stimmen Unterschied hat der Konstanzer Kreistag am Montag Zeno Danner zum neuen Landrat gewählt. Dirk Schaible, derzeit Bürgermeister in Freiberg am Neckar, musste eine Niederlage einstecken – ist aber nicht nur enttäuscht.