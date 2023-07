Wahlen in der Ukraine

1 Wolodymyr Selenskyj steht vor einem Wahlsieg. das gefällt nicht allen Ukrainern. Foto: dpa

Bei den Parlamentswahlen in der Ukraine könnte die Partei von Präsident Selenskyj einen triumphalen Erfolg feiern. Viele seiner Anhänger hoffen auf eine Wende. Doch was hat der Politikneuling wirklich im Sinn?









Kiew - Natalka Sniadanko ist Schriftstellerin und wählt gern klare Worte. An dem neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj lässt sie kein gutes Haar: „Sein angeblich neuer Kurs erinnert eher an die guten alten Zeiten des Präsidenten Wiktor Janukowitsch, als Gesetze nur pro forma existierten und leicht ignoriert werden konnten, wenn irgendein mächtiger Mensch es wollte.“ Eine prorussische Wende nennt sie das, was Selenskyj derzeit veranstalte. Das sei „tief deprimierend“.