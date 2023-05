6 Rainer Haas: Seit 1996 ist er Landrat von Ludwigsburg. An diesem Freitag wird sein Nachfolger gewählt. Wer ihn beerben möchte, sehen Sie in unserer Bilderstrecke. Foto: factum/Granville

Alt, konservativ, männlich: So sieht das Klischee der mächtigsten Person im Landkreis aus. Was den Posten eines Kreischefs so mächtig macht, ist hingegen wenig bekannt. Dabei haben alle Einwohner mit ihm zu tun. Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen.









Ludwigsburg - Er ist der Vertreter von 545 000 Einwohnern, der Chef von rund 2000 Mitarbeitern, Anführer des Kreistags und als Manager in diversen Verbänden gefragt: der Landrat. Sein Bekanntheitsgrad entspricht allerdings in keiner Weise seiner Bedeutung. Viele wissen gar nicht, was ein Landrat genau macht. Bevor an diesem Freitag der neue Chef des Landkreis Ludwigsburg gewählt wird, hier Antworten auf die wichtigsten Fragen.