Sven Väth ist in den 80ern der erste Techno-DJ in Deutschland gewesen.

Zum 20. Jubiläum haben in der Nacht auf Sonntag mehrere DJs in den Stuttgarter Wagenhallen aufgelegt – darunter auch der Frankfurter Techno-Pionier Sven Väth.











Die Zeit, in der sie aktiv ausgegangen sei, die sei vorbei, sagt Nike, 62 Jahre alt. Aber wenn Techno-DJ Sven Väth in die Wagenhallen komme, mache sie schon mal eine Ausnahme. „Wir sind früher viel ausgegangen“, sagt die Stuttgarterin und erinnert sich an Sven Väths Auftritte auf Ibiza und in Frankfurt am Main.