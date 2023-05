1 An den Wochenenden kann die Polizei nun Messer einziehen, die sonst nicht unters Waffengesetz fallen. Foto: 7aktuell/Oskar Eyb (Symbolbild)

In Stuttgart gilt von Februar an für zwei Jahre eine Waffenverbotszone in Teilen der Innenstadt. Was bedeutet das für die Sicherheit in der Landeshauptstadt?









Es klingt paradox: Stuttgart ist eine der sichersten Großstädte Deutschlands und zugleich eine der wenigen Metropolen, in denen an den Wochenenden ein Waffenverbot in der City gilt – ergänzend zu den Regelungen des Waffengesetzes, das schon viele gefährliche Gegenstände aus dem öffentlichen Raum verbannt. Was stimmt da nicht, mag man fragen: die Einschätzung der guten Sicherheitslage oder der Ruf nach der Verbotszone, der vor knapp einem Jahr von der Polizei kam und von der Stadt und dem Land erhört wurde?