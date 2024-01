Der Schock bei den Beschäftigten sitzt tief. Der Balinger Waagenhersteller Bizerba will weltweit zehn Prozent der Arbeitsplätze abbauen und begründet dies unter anderem auch mit dem Cyberangriff.

Die Enttäuschung und Fassungslosigkeit bei den Bizerba-Beschäftigten ist groß. Bei Betriebsversammlungen, die heute am Stammsitz Balingen (Zollernalbkreis) und im Werk Meßkrich (Kreis Sigmaringen) laufen, erhoffen sie sich mehr Informationen zum geplanten Jobabbau bei dem Waagenhersteller.

Der hatte angekündigt, weltweit zehn Prozent der Arbeitsplätze zu streichen. Das entspricht 450 der weltweit 4500 Jobs. Auch die Standorte Balingen und Meßkirch trifft es, in welchem Umfang nannte das Unternehmen aber nicht.

„Können betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen“

„Wir setzen dabei hauptsächlich auf Vorruhestandsregelungen und Aufhebungsvereinbarungen, können betriebsbedingte Kündigungen zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht ausschließen“, lässt sich Bizerba-Geschäftsführer Andreas W. Kraut in einer Pressemitteilung zitieren. Man habe die Entscheidung, weltweit Stellen abzubauen, nicht leichtfertig getroffen, sondern sie sei angesichts der aktuellen Lage unausweichlich.

In einer Zeit, die von Ereignissen wie der Corona-Krise, dem Ukraine-Krieg, Lieferproblemen und dem Nahostkonflikt geprägt ist, sieht sich Bizerba nach eigenen Angaben mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. So musste das Familienunternehmen 2022 „ einen schwerwiegenden Cyberangriff bewältigen, der den regulären Geschäftsbetrieb monatelang beeinträchtigte“. Damit waren hohe Verluste verbunden, denn das Unternehmen musste weltweit alle Systeme abschalten und konnte über Wochen keine Produkte ausliefern.

„Wir leben in einer sich ständig wandelnden Welt und wir müssen uns ebenso schnell verändern und anpassen, um auch Krisenzeiten zu überstehen“, so der Bizerba-Chef. Um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, habe man verschiedene Maßnahmen eingeleitet. Dazu gehört laut Pressemitteilung unter anderem auch die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur sowie die Überprüfung des Produktportfolios in den einzelnen Märkten. Dadurch sollen Synergien innerhalb des Unternehmens besser genutzt und die Profitabilität verbessert werden. Mit den Maßnahmen gehe eine Unternehmenstransformation einher, die einen weiteren Schritt erforderlich mache, heißt es mit Blick auf den geplanten Personalabbau.

„Unsere Unternehmensplanung war für die kommenden Jahre auf ein konstantes Wirtschaftswachstum ausgerichtet – so auch die Personalplanung. Leider mussten wir, wie sehr viele andere Unternehmen auch, diese Planungen nach unten korrigieren. Mit großem Bedauern sehen wir uns daher gezwungen, konzernweit etwa zehn Prozent der Stellen abzubauen”, so der Bizerba-Chef.

Zu 100 Prozent in Händen der Gründerfamilie

Das Familienunternehmen Bizerba, ein führender Hersteller von Wäge-, Schneide- und Etikettier-Systemen für Kunden vom Einzelhändler über Bäcker, Metzger bis zum Industriebetrieb, ist international aktiv und zu 100 Prozent in den Händen der Gründerfamilie Kraut, zu der auch Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut gehört. Ihr Bruder Andreas Wilhelm Kraut ist Vorsitzender der Bizerba-Geschäftsführung, ihre Schwester Angela Kraut Finanzchefin des Unternehmens.