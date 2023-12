VVS und SSB in Region Stuttgart: Was bringt der Fahrplanwechsel den Fahrgästen?

1 Die S-Bahn fährt 2024 zu bestimmten Zeiten nur alle 30 anstatt alle 15 Minuten. Foto: Imago/Arnulf Hettric/h

Bei der Stadtbahn und S-Bahn ändert sich vom Sonntag 10. Dezember an einiges. Hier ein Überblick, was in der Region Stuttgart auf die Fahrgäste zukommt. Kurz vorher kommt der S-Bahn-Takt jetzt noch einmal ins Wackeln.











Zwei Dinge ragen in am kommenden Sonntag beginnenden neuen Fahrplanjahr heraus: Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) strukturieren teilweise ihr Stadtbahnnetz neu. Und Fahrgäste der S-Bahn müssen mit teils deutlichen Einschränkungen leben. Am besten ist der Überblick über die Änderungen bei der Stadtbahn auf einer gut gemachten Webseite des VVS, die hier zu finden ist. Hier lassen sich per Klick die Jahre 2023 und 2024 direkt gegenüberstellen. Auf der Seite für das Jahr 2024 kann man dann auch die alte und neue Streckenführung für jede einzelne Linie direkt vergleichen.