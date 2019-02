8.26 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls wird die Stadtbahnlinie U9 zwischen den Haltestellen Wangener-/Landhausstraße und Bergfriedhof in Richtung Heslach Vogelrain umgeleitet. Die Stadtbahnen der Linie U9 werden in Fahrtrichtung Heslach über Ostendplatz umgeleitet. Die Haltestellen Schlachthof und Raitelsberg können in Fahrtrichtung Heslach nicht angefahren werden. In Fahrtrichtung Hedelfingen normale Linienführung.