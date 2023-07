1 Eine historische Straßenbahn hat sich VVS-Chef Horst Stammler als Schauplatz fürs Abschiedsinterview ausgesucht. Foto: Lichtgut/Leif /Piechowski

Horst Stammler ist ein Nahverkehrs-Urgestein: Nach Stationen in Karlsruhe und Berlin führte er zuletzt 14 Jahr den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS). Trotz aktueller Turbulenzen sieht er Bus und Bahn auf dem richtigen Weg.









Nach 14 Jahren an der Spitze des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) geht Horst Stammler in den Ruhestand. Just zu einem Zeitpunkt, wo S-und Stadtbahnen in Stuttgart das Reisen im Nahverkehr wegen Unzuverlässigkeit erschweren, das Deutschlandticket die Tariflandschaft durcheinander wirbelt und der VVS die Ticketpreise so stark wie selten zuvor erhöht. Stammler bleibt trotzdem Optimist in Sachen Bus und Bahn – und verabschiedet sich Richtung Berlin.