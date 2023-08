1 Hinterm Buslenkrad fühlt sich Lucky Eridhi zu Hause. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Lucky Eridhi, der Busfahrer des Jahres 2023 im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS), arbeitet bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). In der Region haben es seine Kollegen schwerer.









Warum Lucky Eridhi nach zwei Jahrzehnten als Lastwagenfahrer vor sieben Jahren zum Busfahrer umgesattelt hat? „Mir hat der Kontakt zu Menschen gefehlt“, sagt der 59-Jährige, der 1980 als Jugendlicher aus Nigeria nach Deutschland gekommen ist und heute in Stuttgart tief verwurzelt ist. „Man kann als Fahrer erleben, was in der Stadt los ist und wie die Menschen ticken“, sagt er. Eine seiner Lieblingslinien ist der 42er quer durch die Innenstadt. „Die Fahrgäste dort sind unglaublich international“, sagt er. Wenn er verschiedene Sprachen höre, sei das wie Musik in seinen Ohren.