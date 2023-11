VOX-Koch-Sebastian Lege in Stuttgart: Alaturka auch im TV zum besten Döner Deutschlands gekürt

1 Yürksel Dogan wird sich freuen, dass Alaturka wieder positive Schlagzeilen für Stuttgart produziert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Dönerladen Alaturka hat schon diverse Preise eingeheimst, jetzt kommt ein neuer dazu: Beim Sender VOX sucht Promikoch Sebastian Lege den besten Döner Deutschlands – und wird in Stuttgart fündig.











Yüksel Dogans Trophäenschrank füllt sich weiter. Der Gründer des Dönerladens Alaturka an der Olgastraße in Stuttgart hat am Montagabend einen weiteren Preis im TV eingeheimst: Der Promikoch Sebastian Lege war auf VOX in der ganzen Bundesrepublik auf der Suche nach Deutschlands bestem Döner – und wurde in Stuttgart fündig.