Neu trifft alt: Wohnen in der ehemaligen Jägerhofkaserne

Besonderes Quartier in Ludwigsburg

12 Neu und alt in einem Quartier: die sogenannten Stadthäuser in der Mitte des Areals sind schon fertig. Drumherum wird an den ehemaligen Mannschaftsgebäuden noch fleißig gebaut. Die historische Substanz muss aufwendig mit großen Stahlträgern gesichert werden. Foto: /Jürgen Bach

Aufstockungen, ein Mobilitätskonzept, nachhaltige Energieversorgung: das Jägerquartier bietet vieles von dem, was modernen Wohnungsbau ausmacht. Ein Besuch.









Noch rattern und brummen ringsum die Baumaschinen. Dass man im neuen Jägerquartier einmal gut und ruhig wohnen kann, ist dennoch vorstellbar – schon jetzt. Und einige tun das auch schon. Gut die Hälfte des Vorzeigeprojekts der Ludwigsburger Wohnungsbau (WBL) ist fertig. In drei der sechs sogenannten Stadthäuser, die in die Mitte des Geländes – ein ehemaliger Exerzierplatz – gesetzt wurden, leben schon Familien. In die restlichen drei quaderförmigen Häusern werden die Mieter im Sommer einziehen.