Vorwahlkampf in Baden-Württemberg

1 Susanne Eisenmann ist unterwegs, um ihren Umgang mit Corona zu erklären. Foto: dpa/Marijan Murat

Eigentlich ist Sommerpause. Doch Corona lässt die Schulministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann nicht los. Wir haben sie bei ihrer Besuchtstour durch die Sportlandschaft im Südwesten ein Stück begleitet.









Oftersheim/Schwarzach - Renate Vogt schnalzt einen flotten Rhythmus mit der Zunge und zeichnet mit der linken Hand ein paar kleine, tänzelnde Schritte in die Luft. „Wir tanzen auch mit dem Rollator – zu ‚Strangers in the Night’ zum Beispiel“, erzählt die 76-Jährige, und das restliche Dutzend Mitglieder der Rollator-Sportgruppe vom TSV Oftersheim kichert. Die Senioren sind gut drauf beim Besuch der Kultusministerin Susanne Eisenmann. Die ist dieser Tage durch die Sportlandschaft Baden-Württembergs getourt und beginnt, sich als CDU-Spitzenkandidatinfür die Wahl im Frühjahr warmzulaufen.