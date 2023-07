Die Änderung bringt Stuttgart in die Bredouille

Stuttgart - Wann ist ein Kind schulreif? Hinweise liefern neben der Einschuluntersuchung auch die Erzieherinnen oder die kooperierende Grundschule. Dass die Landesregierung die Schulpflicht künftig für landesweit 25 000 Kinder ein Jahr später ansetzen will als bisher, ändert eigentlich nichts an den tatsächlichen Voraussetzungen der Kinder, die zwischen 30. Juni und 30. September geboren sind. Es ist aber für die Eltern sicher entscheidend, in welchem Jahr ihr Kind schulpflichtig wird.