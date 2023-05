12 Wer zieht neu in die Geschäftsstelle des VfB Stuttgart ein? Foto: Baumann

Bis jetzt zeichnen sich vier Anwärter für den Posten als Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart ab, für das Amt des Präsidenten sind zwei bekannt. Überdies könnte – in anderer Funktion – Rainer Adrion zurückkehren.









Stuttgart - Demnächst kommt Jürgen Klinsmann wieder nach Deutschland geflogen. Der Wahlkalifornier wird in seiner Funktion als TV-Experte die Spiele der deutschen Fußball-Nationalelf in der EM-Qualifikation am 6. September in Hamburg gegen die Niederlande und am 9. September in Nordirland begleiten. Und dazwischen macht der 55-Jährige, der Kandidat für den neuen Posten als Vorstandsvorsitzender beim Zweitligisten VfB Stuttgart ist, einen Abstecher in seine württembergische Heimat.