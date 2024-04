1 Die Polizei beweist mit einem Aprilscherz Humor (Symbolbild). Foto: imago images / Rudolf Gigler/Rudi Gigler

Die Polizei, dein Freund und Schiedsrichter? Pünktlich am 1. April flunkern sich Menschen an oder spielen sich einen Streich. Auch Stuttgarts Beamte spaßen mit.











Jedes Jahr genau an diesem Tag spielen sich Menschen in weiten Teilen der Welt einen Streich – und zwar am 1. April. Manche veräppeln sich dann gegenseitig, andere lassen ihre Mitmenschen nach einer abstrusen Erzählung für einen Moment im Unglauben zurück. Mit einem „April, April!“-Ausruf wird die Situation aufgelöst, die Flunkerei entpuppt sich als Scherz. Nur so lässt sich auch ein Beitrag der Stuttgarter Polizei deuten, den die Beamten am 1. April auf Facebook posteten. Darin informieren die Ordnungshüter über ganz kuriose neue „Spielregeln auf Stuttgarts Straßen“ während der Zeit der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer.