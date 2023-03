11 Silke Haller (Christine Urspruch), Praktikantin Emmalotta Suhr (Yvonne Pferrer) und Professor Boerne (Jan Josef Liefers) untersuchen den Inhalt des Kühlschranks des Opfers. Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost

Im Münsteraner „Tatort – Magic Mom“ bekommen es Professor Boerne und Kommissar Thiel mit der seltsamen Zunft der Influencer zu tun.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) ermitteln in ihrem neuesten Fall auf unbekanntem Terrain: Sie tauchen tief ein in dieses Internet. Eine junge Frau wird in ihrem schicken Eigenheim aufgefunden – erhängt. Boernes Praktikantin erkennt sofort geschockt, wer da auf dem Seziertisch liegt: Evita Vogt alias „Magic Mom“ verdiente ihr Geld als Influencerin. Das Social-Media-Sternchen hielt ihren Alltag mit zwei Kindern in selbstironischen Videos fest und hat sich so eine beachtliche Fangemeinde als „Momfluencerin“ aufgebaut.

Die Influencerin filmt sogar ihr Sterben

Beim Surfen im Netz stellt Thiel fest: „Magic Mom“ filmte alles, ständig, überall. Beim Einkaufen, beim Spielen, in der Küche. Ihr ganzes Leben war eine einzige schöne heile Internetwelt. Konsequenterweise gibt es auch ein Video ihres Sterbens. Im Todeskampf rennt sie aber leider aus dem Bild, die Treppe runter, und man hört, wie sie den Kühlschrank aufreißt. War es Mord oder ein Unfall? Assistent Schrader stellt die richtigen Fragen: „Durch welchen Unfall schafft man es denn, von der Decke zu baumeln?“ Irgendeine weitere Person muss also irgendwie beteiligt sein. Eine echte Herausforderung für Professor Boerne und seine Assistentin Silke Haller.

Likes, Hass und Konkurrenz

Das „Tatort“-Team aus Münster hat es mit 630 000 virtuellen Verdächtigen zu tun. So groß war nämlich die Fangemeinde von „Magic Mom“. Die Ermittlungen zeigen schnell, dass nicht alle Follower von Evita Vogts Darbietungen begeistert waren. Es gibt auch viel Hass und verletzende Kommentare. Vor allem von einer konkurrierenden Influencerin und aus der Nachbarschaft. „Man wird doch nicht Mutter, um damit Geld zu verdienen“, sagt die Frau aus dem Haus gegenüber und spricht gar von Prostitution.

Tatort – Magic Mom: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Magic Mom“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Kommissar Frank Thiel: Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne: Jan Josef Liefers

Silke Haller: Christine Urspruch

Wilhelmine Klemm: Mechthild Großmann

Mirko Schrader: Björn Meyer

Herbert „Vadder“ Thiel: Claus D. Clausnitzer

Moritz Vogt: Golo Euler

Evita Vogt/„Magic Mom“: Laura Louisa Garde

Sabine Hertweck/„Busybine“: Agnes Decker

Thekla Cooper: Monika Oschek

Emmalotta Suhr: Yvonne Pferrer

Jakub Schmidt/„Lonesome Dad“: Aviran Edri

Titus: Julius Casper Gold

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek