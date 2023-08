Vorgetäuschter Überfall in Stuttgart

1 Die Königstraße in der Stuttgarter Innenstadt als Tatort einer Vergewaltigung: Diese Geschichte stimmte nicht. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Meldung einer Vergewaltigung in der Innenstadt hat in Stuttgart zu Verunsicherung geführt. Psychologen erklären, warum manche Frauen so etwas vortäuschen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der vergangenen Woche hat eine Meldung über eine Vergewaltigung Aufregung in der Stadt verursacht. Es wurden Forderungen nach mehr Polizeipräsenz und Videoüberwachung laut, ebenso wie Mutmaßungen über eine immer schlechter werdende Sicherheitslage. Dann kam die Wende. Die 27-jährige Frau räumte ein, die Geschichte erfunden zu haben. Sie hatte zunächst behauptet, am Wochenende auf der Königstraße von drei Männern überfallen und vergewaltigt worden zu sein.