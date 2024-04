Vorfall in Zug in Bad Cannstatt

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Eine 36-Jährige befindet sich am Freitagnachmittag in einem Regionalexpress von Nürnberg nach Stuttgart, als im Rems-Murr-Kreis ein Unbekannter zusteigt, der sich neben sie setzt und sie sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Freitagnachmittag in einem Regionalexpress in Bad Cannstatt eine 36 Jahre alte Reisende sexuell belästigt. Die Bundespolizei sucht Zeugen.