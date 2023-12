Zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt: Frau zieht sich am Bahnhof nackt aus und attackiert Fahrgast

1 Eine randalierende Frau hat die Polizei in Waiblingen und Bad Cannstatt auf Trab gehalten (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand

In der Nacht auf Samstag hat eine 42 Jahre alte Frau die Bundespolizei auf Trab gehalten. Am Waiblinger Bahnhof zog sie sich aus, später soll sie einen Fahrgast angegriffen und Polizisten mit einem Stein bedroht haben.











Eine 42 Jahre alte Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat in der Nacht auf Samstag die Polizei in Atem gehalten. Gegen 21 Uhr war sie zum ersten Mal am Bahnhof in Waiblingen aufgefallen, weil sie sich laut Zeugenaussagen ihr Kleid auszog, nackt über den Bahnsteig lief und dort herumschrie. Dann stieg sie in einen Zug in Richtung Rottweil. Ob sie sich dafür wieder anzog, ist laut einer Sprecherin der Bundespolizei nicht bekannt.