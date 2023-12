Vorfall in Ulm

1 Laut Polizei war der Bereich, in dem das Mittel eingesetzt wurde, und das zugehörige Treppenhaus mit Warnschildern gesperrt worden. Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/STEVEN WHITE

Ein Betrieb in Ulm versprüht ein Mittel, um zu verhindern, dass sich Ungeziefer breit macht. 14 Mitarbeiter missachten Warnungen – das hat fatale Folgen.











Link kopiert



14 Mitarbeiter eines Betriebs in Ulm sind durch ein Schädlingsbekämpfungsmittel verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hätten die Männer trotz Warnung am Samstagabend den betroffenen Teil des Gebäudes betreten.