1 Hunde bei Hitze im Auto lassen – das kann fatale Folgen haben (Symbolbild). Foto: imago images/Gottfried Czepluch/Gottfried Czepluch

Polizei und Feuerwehr öffnen ein Auto, in dem zwei Hunde eingeschlossen sind – bei brütender Hitze. Doch für die Vierbeiner kommt jede Hilfe zu spät:











Bei brütender Hitze sind in Ruhla in Thüringen zwei Hunde in einem Auto verendet. Der 50 Jahre alte Hundebesitzer habe die Tiere am Samstag über mehrere Stunden hinweg in dem Fahrzeug eingeschlossen, teilte die Polizei am Sonntag mit.