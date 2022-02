Vorfall in TGV am Hauptbahnhof Stuttgart

1 Der Vorfall ereignete sich in einem TGV am Stuttgarter Hauptbahnhof. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Eine 40-Jährige soll am Mittwochnachmittag einen TGV am Stuttgarter Hauptbahnhof verlassen, die Reisende wehrt sich allerdings dagegen – die Situation eskaliert.















Stuttgart-Mitte - Eine 40 Jahre alte Reisende soll am Mittwochnachmittag die Zugchefin eines TGV im Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte zuerst beleidigt und dann attackiert haben. Beamte der Bundespolizei konnten die Verdächtige kurze Zeit später vorläufig festnehmen.

Wie die Polizei meldet, hielt der TGV auf seiner Fahrt von Paris gegen 14.30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof an. Dort bat die Zugchefin die 40-Jährige, den Zug zu verlassen. Warum die Reisende den Zug verlassen musste, konnte eine Sprecherin der Polizei nicht sagen, lediglich dass die Aufforderung der Zugchefin ihre Rechtmäßigkeit hatte. Mit dem Rauswurf war die Reisende allerdings nicht einverstanden und sie soll die Zugchefin mehrfach in aggressiver Weise beleidigt haben, bevor sie ihr mehrere Male mit der Hand auf die Schulter schlug und schließlich flüchtete.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte die 40-Jährige in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen. Die Geschädigte klagte über Schmerzen in der Schulter, konnte ihre Arbeit jedoch fortführen. Die Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung rechnen.