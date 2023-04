Vorfall in Stuttgarter S-Bahn

Der Unbekannte attackierte die Frau in einer S-Bahn der Linie S4. (Symbolbild)

Ein Unbekannter verweigert in einer S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof einem Ehepaar zunächst den Zutritt zur 1. Klasse, bevor die Situation komplett eskaliert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.









Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend eine 57-jährige Frau in einer S-Bahn der Linie S4, die in Richtung Backnang (Rems-Murr-Kreis) unterwegs war, beleidigt und getreten. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, verweigerte der Unbekannte der Reisenden und ihrem 53 Jahre alten Ehemann gegen 22.15 Uhr beim Einstieg am Stuttgarter Hauptbahnhof den Zutritt zur 1. Klasse. Daraufhin beleidigte er das Ehepaar offenbar mehrmals, bevor er der 57-Jährigen unvermittelt gegen das Schienbein trat.

Als die S-Bahn an der Haltestelle Nordbahnhof anhielt, flüchtete der mutmaßliche Täter offenbar über eine Brücke in Richtung Heilbronner Straße. Eine Fahndung nach dem unbekannten Mann verlief ergebnislos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 bei der Bundespolizei Stuttgart zu melden.