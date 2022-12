Vorfall in Stuttgarter S-Bahn

Ein 26-Jähriger steigt am Sonntagabend in Stuttgart-Mitte in eine S-Bahn ein und belästigt gleich mehrere Frauen sexuell. Zeugen melden dies der Polizei, Beamte nehmen den Mann fest.















Ein 26 Jahre alter Mann soll am Sonntagabend in einer S-Bahn der Linie 3 bei der Fahrt von Stuttgart-Mitte nach Backnang (Rems-Murr-Kreis) gleich mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Die Polizei konnte den Verdächtigen schließlich am Bahnhof Winnenden vorläufig festnehmen.

Wie die Beamten mitteilen, stieg der offensichtlich betrunkene 26-Jährige gegen 21 Uhr am Haltepunkt Stadtmitte in die S-Bahn ein und soll im Zug mehrere Frauen zunächst angesprochen und diese dann am Oberschenkel berührt haben. Dies bemerkten weitere Reisende, die daraufhin das Polizeirevier Winnenden verständigten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die Zeugen selbst nicht betroffen.

Eine Streife der Landespolizei konnte den bereits polizeilich bekannten Beschuldigten am Bahnhof Winnenden festnehmen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der sexuellen Belästigung.