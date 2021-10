1 Die Polizei sucht nach dem Vorfall in Stuttgart-Mitte Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In der Nacht zum Sonntag soll ein unbekannter Mann einer jungen Frau an die Brüste und Po gefasst haben. Anschließend flüchtete er. Die Polizei sucht Zeugen.















Stuttgart - Ein unbekannter Mann soll am frühen Sonntagmorgen eine junge Frau in einer Gaststätte an der Friedrichstraße in Stuttgart sexuell belästigt haben. Nach Angaben der Polizei soll der Flüchtige die 19-Jährige gegen 3.45 Uhr an die Brüste gefasst und anschließend am Gesäß berührt haben – dann flüchtete der Mann.

Das Opfer konnte den mutmaßlichen Täter nicht weiter beschreiben. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter 0711/89905778 bei der Polizei zu melden.