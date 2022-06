Vorfall in Stuttgart-West

1 Unbekannte haben am Dienstagmorgen ein Gebäude in Stuttgart-West beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Bei einer Streifenfahrt am Dienstagmorgen durch Stuttgart-West bemerken Polizeibeamte ein kurz zuvor beschmiertes Gebäude. Eine Fahndung bleibt erfolglos. Nun werden Zeugen gesucht.















Unbekannte haben am Dienstagmorgen ein Gebäude an der Reinsburgstraße in Stuttgart-West beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizeibeamte bemerkten im Rahmen ihrer Streifenfahrt gegen 4 Uhr das offenbar erst kurz zuvor beschmierte Gebäude. Sie leiteten sofort eine Fahndung ein, stellten allerdings keine verdächtigen Personen mehr fest. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.