Ein Rettungssanitäter will einem betrunkenen 33-Jährigen an der S-Bahnhaltestelle Schwabstraße in Stuttgart-West helfen, doch der Betrunkene greift ihn an. Als die Polizei auftaucht, beruhigt sich die Situation zunächst nicht – ganz im Gegenteil.















Ein 33 Jahre alter Mann soll am späten Samstagabend an der S- Bahnhaltestelle Schwabstraße in Stuttgart-West zunächst einen Rettungssanitäter angegriffen und danach Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei geleistet haben.

Wie die Polizei berichtet, kam der Sanitäter dem stark betrunkenen 33-Jährigen gegen 23.30 Uhr zur Hilfe und wollte ihn behandeln. Dabei soll sich der Betrunkene aggressiv verhalten und mit seiner flachen Hand in Richtung des Sanitäters geschlagen haben. Alarmierten Polizeibeamten gelang es nur mit hohem Kraftaufwand, dem Beschuldigten die Handschellen anzulegen und ihn auf das Revier zu bringen.

Wegen seiner Alkoholisierung verbrachte der Beschuldigte die Nacht zur Ausnüchterung in den Räumen der Bundespolizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war nicht möglich, da der 33-Jährige hierzu nicht in der Lage war. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.