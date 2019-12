1 Ein Unbekannter hat in einer S-Bahn bei Stuttgart eine Jugendlichen sexuell belästigt (Symbolbild). Foto: Max Kovalenko

Ein unbekannter Mann hat in einer S-Bahn bei Stuttgart eine junge Frau sexuell belästigt.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend in einer S-Bahn in Stuttgart eine Jugendliche sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau gegen 19.30 Uhr in einer S-Bahn in Richtung Kirchheim/Teck unterwegs, als sich am Stuttgarter Hauptbahnhof ein Mann neben sie setzte. Plötzlich legte dieser seine Hand auf die Hüfte der Jugendliche und begann sie gegen ihren Willen zu streicheln. Daraufhin rutschte das Opfer immer weiter weg von dem Unbekannte – ohne Erfolg. Der Grapscher fasste die junge Frau immer wieder an. Schließlich verließ die Jugendliche die Bahn in Obertürkheim, der Mann blieb in der Bahn sitzen.

Der mutmaßliche Täter wird als etwa 40-jähriger Mann, mit normaler Statur, kurzen, schwarzen Haaren sowie braunen Augen beschrieben. Zur Tatzeit soll er mit einem hellen Pullover, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und mit Arbeitsschuhen bekleidet gewesen sein. Zudem soll er einen schwarzgrauen Turnbeutel mit sich geführt haben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.

