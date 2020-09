Vorfall in Stuttgart-Sommerrain

1 Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der einer 13-Jährigen an die Brust gefasst haben soll. (Symbolbild) Foto: Phillip Weingand / STZN/geschichtenfotograf.de

Ein Mann fasst einer 13-Jährigen auf der Straße mehrfach an die Brust. Die Mutter alarmiert die Polizei, die Beamten nehmen einen 26-Jährigen an seiner Wohnung fest.

Stuttgart - Polizisten haben einen 26-Jährigen festgenommen, der eine 13-Jährige sexuell belästigt haben soll. Die Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart teilten mit, dass der Tatverdächtige die Jugendliche gegen 7.20 Uhr im Stadtteil Sommerrain angesprochen und ihr unvermittelt an die Brust gefasst haben soll.

Die 13-Jährige wechselte daraufhin die Straßenseite, der 26-Jährige folgte ihr und fasste ihr erneut an die Brust. Das Mädchen rannte nach Hause und erzählte ihrer Mutter von dem Vorfall. Diese alarmierte die Polizei, die einen Tatverdächtigen ermitteln konnte. Er wurde gegen 8.45 Uhr an seiner Wohnung festgenommen und befindet sich nun in Haft.

