„Es ist in jeglicher Hinsicht eine Frechheit“, sagt eine junge Frau, als sie beim Spaziergang durch die Haußmannstraße in Stuttgart-Ost auf ein Loch im Grünstreifen blickt. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag auf Höhe der Hausnummer 46 eben an dieser Stelle einen Baum entwurzelt und ihn über die Brüstung in einen Garten geworfen. Anschließend machten sie sich einige Meter weiter an der nächsten jungen Kastanie zu schaffen, wurden aber gestört. Ein Zeuge hat drei Männer im Alter von etwa 17 bis 25 Jahren beobachtet, die kurz nach Mitternacht vom Tatort flüchteten.