Der Versuch, eine Ladendiebin zu fassen, endet schmerzhaft (Symbolbild)

Eine Supermarkt-Angestellte verfolgt eine junge Frau, die offenbar etwas im Geschäft gestohlen hat und davonrennt. Der Festnahmeversuch endet schmerzhaft.









Eine 31-jährige Supermarkt-Mitarbeiterin hat den Versuch, eine mutmaßliche Ladendiebin aufhalten zu wollen, mit einem schmerzhaften Biss in den Arm bezahlen müssen. Der Vorfall spielte sich am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in einem Discounter an der Rembrandtstraße in Möhringen ab.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stand die Täterin gemeinsam mit einem unbekannten Begleiter an der Kasse, als der Sicherungsalarm ertönte. Als die Kassiererin die junge Frau aufforderte, den Inhalt ihres Rucksacks vorzuzeigen, rannte diese auf und davon. Eine 31-jährige Angestellte konnte die Verdächtige an der Leinenweberstraße im Bereich des Bahnübergangs einholen. Allerdings wurde sie dabei von der Unbekannten in den Arm gebissen. Zurück blieben Beute und Rucksack.

Die Täterbeschreibung der Unbekannten

Nun werden weitere Zeugen gesucht: Die rabiate Diebin soll etwa 20 Jahre alt und schlank sein, hat große dunkelbraune Augen, starke Pickel im Gesicht, einen dunklen Teint und glatte schwarze schulterlange Haare. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei über Telefon 07 11 / 89 90 - 57 78 entgegen.