Vorfall in Stuttgart-Mitte

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 20-Jährige in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.











Am vergangenen Sonntag ist in Stuttgart-Mitte eine 20 Jahre alte Frau sexuell belästigt worden. Der Vorfall soll sich laut Polizei in den frühen Morgenstunden ereignet haben.