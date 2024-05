Vorfall in Stuttgart-Mitte

Am Donnerstagabend wird ein 61 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen. Er soll an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz sein Glied entblößt haben. Ein Zeuge, der den Sicherheitsdienst rief, verschwand. Die Polizei sucht ihn und weitere Zeugen.











In Stuttgart-Mitte wurde am Donnerstagabend ein 61 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, soll er an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz sein Glied entblößt und daran manipuliert haben.