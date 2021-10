1 Polizisten konnten den Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Polizisten haben in der Nacht zum Sonntag einen 25-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, gleich mehrere Frauen in einer Bar in Stuttgart-Mitte begrapscht, geküsst und bedrängt zu haben.















Link kopiert

Stuttgart-Mitte - Ein 25 Jahre alter Mann soll in der Nacht zum Sonntag mehrere Frauen in einer Bar in der Steinstraße in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt haben. Polizisten konnten den Verdächtigen gegen 1.30 Uhr festnehmen.

Wie die Polizei berichtet, soll der Mann zunächst zwei Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren nacheinander gegen ihren Willen geküsst, begrapscht und bedrängt haben. Als er das Lokal verließ, soll er auch gegenüber zwei weiteren Frauen, die im Außenbereich standen, verbal aufdringlich geworden sein und versucht haben, sie zu begrapschen.

Die beiden 18 und 19 Jahre alten Frauen erstatten Anzeige. Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen fest. Nach seiner Festnahme wurde der Tatverdächtige in Polizeigewahrsam genommen, auf Anweisung der Bereitschaftsstaatsanwältin wurde er am Sonntagmorgen entlassen.