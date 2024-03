1 Der Mann soll zunächst ein Messer gezückt haben, bevor er von dem Trio verprügelt wurde. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa/Christoph Reichwein

Ein 60-Jähriger gerät am Mittwochabend mit drei weiteren Männern in einen Streit und zückt dabei ein Messer. Das Trio greift den Mann daraufhin brutal an und prügelt ihn ins Krankenhaus.











Drei Männer im Alter von 24, 27 und 38 Jahren sollen am späten Mittwochabend am Leonhardsplatz in Stuttgart-Mitte auf einen 60-Jährigen eingeschlagen und -getreten haben. Der 60-Jährige soll zuvor ein Messer gezückt haben. Das Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt, die Verdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.