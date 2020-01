18-Jährige an S-Bahnhaltestelle sexuell belästigt

Vorfall in Stuttgart-Mitte

1 Ein Unbekannter hat am Samstag in Stuttgart eine junge Frau sexuell belästigt. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Andrey_Popov

Die Polizei sucht Zeugen zu einer sexuellen Belästigung, die sich am Samstagnachmittag in Stuttgart-Mitte ereignet hat. Ein Unbekannter hatte eine 18-Jährige an der S-Bahnhaltestelle Stadtmitte begrapscht.

Stuttgart-Mitte - Ein bislang Unbekannter hat am Samstagnachmittag eine 18 Jahre alte Frau an der S-Bahnhaltestelle Stadtmitte in Stuttgart-Mitte sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, setzte sich der Täter gegen 14 Uhr auf eine Wartebank neben die junge Frau und deren Begleitung. Kurz darauf soll er gegen den Willen der 18-Jährigen mit der Hand an ihr Gesäß gefasst haben. Die Geschädigte stand daraufhin auf, entfernte sich von dem Mann und wandte sich erst später an die Polizei.

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 40 Jahre alt mit südländischem und eher ungepflegtem Erscheinungsbild. Zur Tatzeit soll er eine dunkelblaue Jacke getragen haben und führte offenbar Gehhilfen mit sich. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 0711/870350 nach Zeugen.

