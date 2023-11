Vorfall in Stuttgart: Mann spuckt erst Richtung Polizistin – dann randaliert er auf Königstraße

1 Auf der Königstraße sorgte der Mann für Aufsehen. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 29-Jähriger fährt ohne gültigen Fahrausweis von Heilbronn nach Stuttgart. Dann spuckt er in Richtung einer Polizistin. Schließlich randaliert er auf der Königstraße.











Ein Mann hat am Dienstagmorgen in einem Zug von Heilbronn nach Stuttgart für Aufregung gesorgt. In der Folge fiel der 29-Jährige auch auf der Stuttgarter Königstraße negativ auf. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gegen 7 Uhr zunächst ohne Fahrausweis im Regionalexpress erwischt. Daraufhin empfingen Beamte der Bundespolizei den 29-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof, um dessen Personalien festzustellen. Bei der Kontrolle soll sich der Tatverdächtige jedoch so aggressiv verhalten haben, dass man entschied, den 29-Jährigen aufs Revier zu bringen.