Ein Mann quartiert sich ein paar Tage in einem Hotel in Stuttgart ein und will die Rechnung prellen. Als ihn ein Mitarbeiter aufhalten will, geht er auf diesen los.















Polizeibeamte haben am Mittwoch einen 28-jährigen Mann in Stuttgart festgenommen, der im Verdacht steht, seine Hotelrechnungen nicht bezahlt und einen 25-jährigen Hotelmitarbeiter geschlagen zu haben. Der 28-Jährige wohnte nach Polizeiangaben für zwei bis drei Tage in einem Hotel an der Neckarstraße und wollte dieses am frühen Nachmittag verlassen, ohne zu bezahlen.

Es habe sich ein Streitgespräch zwischen ihm und dem Hotelmitarbeiter entwickelt, in dessen Verlauf der Hotelgast versuchte zu flüchten. Als der 25-Jährige den Flüchtenden eingeholt hatte, soll dieser den Mitarbeiter angegriffen und ihn mehrfach mit einer scharfkantigen Getränkedose verletzt haben. An der Stadtbahnhaltestelle Metzstraße konnte der Flüchtende schließlich von mehreren Zeugen festgehalten werden, wobei er Verletzungen erlitt.

Rettungskräfte versorgten den Hotelmitarbeiter

Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn im Anschluss fest. Rettungskräfte versorgten den Hotelmitarbeiter vor Ort und brachten den Festgenommenen zunächst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Der 28-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.