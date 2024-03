4 In Feuerbach hatten Unbekannte Buttersäure in einem Wohnhaus verteilt. Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

Unbekannte verteilen am Dienstag im Treppenhaus eines Wohnhauses in Feuerbach Buttersäure – und dies nicht zum ersten Mal. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.











Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Tunnelstraße in Stuttgart-Feuerbach offenbar Buttersäure verteilt – und das nicht zum ersten Mal. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.