1 Am Montagfrüh konnte die Polizei die Tatverdächtigen noch im Hotel festnehmen. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Ein Mann und eine Frau sollen einen dritten Hotelgast gequält und dabei schwer verletzt haben. Offenbar geriet das Trio zuvor in Streit. Warum die Auseinandersetzung dermaßen eskalierte, ist aber noch unklar.











Polizeibeamte haben am Montagvormittag eine 20 Jahre alte Frau und einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, denen vorgeworfen wird, in der Nacht zum Montag einen 20-Jährigen in einem Hotelzimmer in Feuerbach gequält zu haben.