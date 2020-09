1 Ein Exhibitionist hat in Stuttgart sein Unwesen getrieben. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Er war auf dem Fahrrad unterwegs und hat mit entblößtem Glied eine Frau belästigt. Die Stuttgarter Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Exhibitionisten, der am Neckardamm sein Unwesen trieb.

Stuttgart - Ein Fahrradfahrer mit entblößtem Glied hat eine Frau in Stuttgart belästigt. Die 58-Jährige war am Mittwoch gegen 16.50 Uhr ebenfalls auf einem Rad auf der Reinhold-Maier-Brücke auf dem Neckardamm in Bad Cannstatt unterwegs gewesen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dort fuhr ihr der unbekannte Mann entgegen, dessen erigiertes Glied aus dem Hosenbund ragte. Den Angaben zufolge ist der Täter etwa 50 Jahre alt und dicklich. Er habe einen runden Kopf und kurze dunkelblonde Haare. Er soll mit einem roten verwaschenen T-Shirt und einer kurzen schwarzen Sporthose mit einem weißen seitlichen Streifen bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte darum, sich unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 zu melden.

