1 An der Haltestelle Stadtmitte stiegen die Streithähne aus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In der Silvesternacht hat ein 25-Jähriger in einer S-Bahn in Stuttgart einem Mann das Ohr abgebissen. Ein Polizist entdeckt den Teil des Ohres am Boden und übergibt es den Rettungskräften.

Stuttgart - In einer S-Bahn in Stuttgart haben sich in der Silvesternacht brutale Szenen abgespielt. Nach Informationen der Bundespolizei gerieten gegen 0:20 Uhr zwischen den Stationen Hauptbahnhof und Stadtmitte zwei 25 und 33 Jahre alte Männer in einen Streit, in dessen Verlauf der jüngere seinem Kontrahenten einen großen Teil seines Ohres abbiss. Die beiden Streithähne stiegen an der Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte aus, wo sie ihre Auseinandersetzung fortführten. Beamte der Bundespolizei konnten die beiden Betrunkenen schließlich voneinander trennen.

Ein Polizist fand das abgebissene Stück des Ohres auf dem Boden der S-Bahn und übergab es den Rettungskräften, die es ins Krankenhaus brachten – dort wurde es wieder erfolgreich angenäht. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.

