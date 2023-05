Mutmaßlicher Reizgasunfall an Schule: mindestens 70 Verletzte

Vorfall in Singen

1 Die Polizei sperrte das Gebiet großräumig ab. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

An einer Schule in Singen nahe Konstanz ist es am Mittwoch zu einem Reizgasunfall gekommen. Dabei wurden mindestens 70 Menschen verletzt. Das ist bislang bekannt.









Bei einem mutmaßlichen Reizgasunfall an einer Schule in Singen nahe Konstanz sind mindestens 70 Menschen verletzt worden. Die Schule sei am Mittwochmorgen evakuiert und das Gebiet großräumig abgesperrt worden, sagte eine Polizeisprecherin.